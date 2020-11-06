Konyaspor'dan koronavirüs açıklaması! 1 futbolcu koronavirüse yakalandı

İttifak Holding Konyaspor, bir futbolcusunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada her hafta turin olarak yapılan koronavirüs tetkiklerinde 1 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu, izolasyon sürecinde olup, takip ve tedavisine başlandığı belirtildi.

İttifak Holding Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Her hafta teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize rutin olarak yapılan COVID-19 tetkiklerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavisine başlanmıştır."