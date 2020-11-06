Konyaspor'dan koronavirüs açıklaması! 1 futbolcu koronavirüse yakalandı
İttifak Holding Konyaspor'dan yapılan açıklamada yapılan testler sonrası bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
İttifak Holding Konyaspor, bir futbolcusunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Yapılan açıklamada her hafta turin olarak yapılan koronavirüs tetkiklerinde 1 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu, izolasyon sürecinde olup, takip ve tedavisine başlandığı belirtildi.
İttifak Holding Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Her hafta teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize rutin olarak yapılan COVID-19 tetkiklerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavisine başlanmıştır."