Konyaspor'un yeni sezon formaları satışa sunuldu! Konyaspor 2020-2021 formaları ne kadar?

Süper Lig'in başlamasına çok az bir süre kala Konyaspor'un da yeni sezon formaları görücüye çıktı. 11 Eylül'de başlayacak lig için hazırlıklarına tam gaz devam eden Konya ekibi, Bülent Korkmaz yönetiminde sıkı bir şekilde hazırlanıyor. 2020-2021 sezonuna da yeni formalarıyla girecek olan Konyaspor, bu sezon giyeceği formaları satışa sundu. Taraftarlardan büyük ilgi gören yeni formalar, Konyaspor'un resmi internet mağazalarında alıcılarını bekliyor. Peki, Konyaspor 2020-2021 formaları ne kadar? Detaylar haberimizde...

KONYASPOR 2020-2021 FORMALARI

2020-2021 sezonu için 3 adet forma satışa çıkaran Konyaspor, yeni sezon formalarını alternatif forma hariç 169 TL'den ön siparişe açtı. Siyah maç formasını ise 199 TL'den satışa sundu. Sosyal medya hesabından video ile paylaşım yapan Konyaspor'un paylaşımı altına onlarca yorum ve beğeni geldi.

İşte Konyaspor'un yeni sezon formaları:

KONYASPOR 20/21 ÇUBUKLU MAÇ FORMA

KONYASPOR 20/21 KARTAL BEYAZ MAÇ FORMA

KONYASPOR 20/21 SİYAH MAÇ FORMA

Formaları satın almak için tıklayınız.