Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mesleki bilgi ve donanımlarını kullanarak, mesleğin gerektirdiği görev ve sorumlukları yerine getiren gerekli dosyalama ve raporlama işlemlerini yürüten kişidir.

Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma Maaşı Ne Kadar? 2021 Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma Maaşları

Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma maaşı ortalama aylık 3.600 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek için lisans mezunu diplomasına sahip olmak gerekmektedir.

Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma Ne İş Yapar?

Mesleki bilgi ve donanımlarını kullanarak, iş güvenliği kurallarına uyularak, mesleğin gerektirdiği görev ve sorumlukları yerine getirmek, gerekli dosyalama ve raporlama işlemlerini yürütme işlerini yapar.

Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma Meslek Ana Grubu:

Yöneticiler meslek ana grubudur.

Meslek Alt Ana Grubu:

Başkanlar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar meslek alt ana grubudur.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Genel Müdürler Ve Başkanlardır.

Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma mesleğinin meslek kodu 1120.33 olarak belirlenmiştir

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