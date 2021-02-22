Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'ın baş harfinin dövmesini yaptırdı!Müge Anlı canlı yayını bugün 22 Şubat Pazartesi full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBE22 Şubat Pazartesi su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSUDolar kaç TL? Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2021 Pazartesi güncel döviz kurları23 Şubat Salı su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU kesintiBir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 22 Şubat 2021 Pazartesi ?Melike İpek Yalova boşanma kararı aldı! 2 yıllık evlilik bitiyor mu?22 Şubat altın fiyatları ne kadar? Altın düşecek mi? Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?ALES puan hesaplama 2021 | ALES puan hesaplama nasıl yapılır?İçişleri Bakanlığından flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması!
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı çocuk yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul Esenyurt'ta köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı. Kazanın ardından kaçan acımasız sürücü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı çocuk yaşam mücadelesi veriyor

TEM bağlantı yolunda saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Kerim D. kanlar içinde yere yığıldı. 

Otomobil sürücüsü M.K. durmayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi orada yaptı. Bu sırada polis ekipleri çocuğun başında bekleyerek yolu trafiğe kapattı. 

Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından kaçan ve kimliği tespit edilen otomobilin sürücüsü M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT