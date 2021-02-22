Köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı çocuk yaşam mücadelesi veriyor

TEM bağlantı yolunda saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Kerim D. kanlar içinde yere yığıldı.

Otomobil sürücüsü M.K. durmayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi orada yaptı. Bu sırada polis ekipleri çocuğun başında bekleyerek yolu trafiğe kapattı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından kaçan ve kimliği tespit edilen otomobilin sürücüsü M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.