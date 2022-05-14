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Köpek güzellik yarışmasında korkunç olay! Festivalde köpeğin saldırdığı çocuğun gözkapağı yırtıldı!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan Patili Dostlar Güzellik Yarışması'nda bir köpeğin saldırısına uğrayan Atabey Eryürekli isimli çocuğun gözkapağında yırtılma meydana geldi. Küçük çocuğun ailesi yarışmanın olaya karşın devam etmesine tepki gösterirken Ceyhan Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundular.

Ceyhan Belediyesi idaresinde Dünya Anadolu Köpek Irkları ve Kinoloji Derneği ile Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu iş birliğinde 7 Mayıs günü Büyük Atatürk Parkı’nda "Patili Dostlar Güzellik Yarışması" düzenlendi. Birbirinden farklı köpeklerin yarıştığı yarışmada korkunç bir olay yaşandı. 

Köpek güzellik yarışmasında korkunç olay! Festivalde köpeğin saldırdığı çocuğun gözkapağı yırtıldı!

KÖPEĞİN AĞIZLIĞI YOKTU

Yarışmaya getirilen ve ağaca zincirli olan bir köpek, yarışmaya gelen Atabey Eryürekli’ye saldırdı. Saldırı anı bir vatandaşın sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayına yansırken küçük çocuk yüzünden yaralandı. Olayın ardından yarışma kaldığı yerden devam ederken Atabey Eryürekli ise  Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı, buradan da  Adana Şehir Hastanesi Plastik Cerrahı Servisine sevk edildi.

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Baba Fatih Eryürekli, çocuğunun yaşanan olayda yaralandığını ifade ederek," Köpek saldırısından sonra uğradıktan sonra Adana Şehir Hastanesinde gerekli müdahaleler yapıldı." dedi.

Köpek güzellik yarışmasında korkunç olay! Festivalde köpeğin saldırdığı çocuğun gözkapağı yırtıldı!

"KAFASINDA, YANAĞINDA 2 ADET YARASI VAR"

Küçük çocuğun sağlık durumu ve yapılan müdahaleler hakkında bilgi veren baba Eryürekli," Evladımızın  en ciddi yarası göz kapağı yırtılması. Şükürler olsun ki gözünde şu anda ilk verilere göre herhangi bir şey yok. Kafasında, yanağında 2 adet yarası var, kolunda ve ayağında çeşitli yaralar meydana geldi. Şükür duacıyız, sağlık durumu her geçen gün iyiye gitmekte, inşallah çok daha iyiye gideceğiz. Çeşitli psikolojik desteklerimizi alıyoruz. En kısa zamanda atlatacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Köpek güzellik yarışmasında korkunç olay! Festivalde köpeğin saldırdığı çocuğun gözkapağı yırtıldı!

"CAM KIRIĞI BATMASI GİBİ İFADELER VERİLMİŞ"

Köpeğin sahibi ve organizasyona ev sahipliği yapan Ceyhan Belediyesi görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Eryürekli, şunları kaydetti:

"Bu konunun peşini bırakmayacağız, derdimiz herhangi bir şey değil. Bir daha bu olay yaşanmasın, kimsenin canı yanmasın, aileler üzülmesin. Olayla ilgili çeşitli şeyler duyduk, cam kırığı batması gibi ifadeler verilmiş. Böyle bir şey kesinlikle yok, raporlarda da belirtiliyor, tamamıyla köpek saldırısıyla oluşan yaralar. Yetkililerden kimse bizimle iletişime geçmedi, en büyük üzüntümüz bu. İletişime geçmedikleri için çok üzülüyoruz."

Köpek güzellik yarışmasında korkunç olay! Festivalde köpeğin saldırdığı çocuğun gözkapağı yırtıldı!

"ETKİNKLİK HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ DEVAM ETTİ"

Avukat Burcu Eryürekli ise en hızlı şekilde sorumluların ceza almasını sağlamak istediklerini belirtti. Olay anının sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan bir kişi tarafından kaydedildiğini anlatan Eryürekli köpeğin küçük çocuğa nasıl saldırdığının görüntülerde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

" Olay esnasında etkinliğin devam ettiğini sunucunun köpek saldırısı olmadığını, çocuğun yere düşüp başını vurduğunu söyleyerek hiçbir şey olmamış gibi etkinlik devam etti. Cep telefonu ile yayın yapan vatandaş da sunucuya hitaben, yalanınız batsın Allah’tan ki canlı yayın açıktı herkes gördü köpeğin çocuğa saldırdığını yüzünü parçaladığını" 

Köpek güzellik yarışmasında korkunç olay! Festivalde köpeğin saldırdığı çocuğun gözkapağı yırtıldı! Köpek güzellik yarışmasında korkunç olay! Festivalde köpeğin saldırdığı çocuğun gözkapağı yırtıldı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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