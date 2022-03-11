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Köpekten kaçmak isterken canından oldu! Üniversite öğrencisi Rabia, yaşam savaşını kaybetti!

Isparta'da köpeklerin saldırısından kaçmak isterken otomobil çarpan üniversite öğrencisi Rabia Kallı, hastaneden 7 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Köpekten kaçmak isterken canından oldu! Üniversite öğrencisi Rabia, yaşam savaşını kaybetti!

5 Mart 2022 Cumartesi günü  akşam saatlerinde, Isparta'nın İstanbul Caddesi'nde meydana gelen olayda, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Psikoloji Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi olan Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile kaldığı yurda doğru yürüyordu. Etraftan köpek sesleri duyunca korkan Kallı, bir anda yola fırladı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç kız yaşamını yitirdi.

KORKUP YOLA ATLADI

O esnada yoldan geçen A.Y.'nin kullandığı otomobil, yola çıkan Kallı'ya çarptı. Yapılan ihbar üzerine sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Rabia Kallı, buradaki yapılan müdahaleler sonrası yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Köpekten kaçmak isterken canından oldu! Üniversite öğrencisi Rabia, yaşam savaşını kaybetti!

ACI HABERİ REKTÖR DUYURDU

Yoğun bakım servisindeki tedavisinin 7'nci gününde yaşam savaşını sürdüren genç kız, hayata gözlerini yumdu. Kallı'nın ölümünü, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Prof. Dr. Çarıkçı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1’inci sınıf öğrencimiz Rabia Kallı, geçirdiği elim kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri, yakınlarına başsağlığı dilerim." şeklinde konuştu.

Köpekten kaçmak isterken canından oldu! Üniversite öğrencisi Rabia, yaşam savaşını kaybetti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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