Köprü geçiş cezalarına af geliyor! Binali Yıldırım açıkladı!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü’nde, UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza alan araç sahipleriyle bir araya geldi. Yıldırım, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında müjdeyi açıkladı.

TBMM Başkanı Yıldırım şunları söyledi:

(Cezalı köprü geçişleri) Yani bunlardan (araçlardan) hangisinin kamyon türü muameleye tabi tutulacağının, hangilerinin bunun dışında kalacağının belirlenmesi lazım. Burada bir karışıklık var.

Bu iki konunun düzeltilmeye ihtiyacı var. Bu mağduriyeti yaşayan 310 bin'in üzerindeki İstanbullunun, sadece burada bulunan 18 arkadaşımızla, bu işi konuştuk. Bunun düzeltilmesi gerektiği kanaatine vardık.

"CEZALAR AFFEDİLECEK, PARALAR GERİ ÖDENECEK"

Benim bu konuyla ilk işim inşallah bir düzeltici işlem yapacağız. 6001 sayılı Karayolları kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz. Bu yapacağımız düzenleme ile bu cezaların yazıldığı günden bu düzenlemenin Meclis'ten geçtiği güne kadar olan tüm cezaları affedilmesi birinci işimiz.

İkincisi dava açılmışsa bu davaların düşmesi. Davalardan feragat edeceksiniz. Ceza ödemiş olanlar da mart sonuna kadar ödediği cezalar geri ödenecek."

İSTİFA SORUSUNA YANIT

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bir gazetecinin istifa edeceği yönündeki sorusuna ise "Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Yalan yanlış haberlere itibar etmemize gerek yok. Bugünlerde kehanette bulunanlar sayısı arttı. Hatta fal baktıranlar bile var." diye yanıtladı.