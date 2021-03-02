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Kor isminin anlamı nedir, Kor ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Kor isminin anlamı; yüksek, yüce, haber veren demektir. Bu içeriğimizde Kor isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Kor isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Kor isminin anlamı nedir, Kor ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kor isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kor ismi ne demek, Kor ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kor isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kor isminin kökeni: 

Kor ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 11 kişi Kor ismini kullanmaktadır. 

Kor isminin cinsiyeti: 

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Kor isminin rengi:

Galibarda

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Kor İsminin anlamı nedir? TDK Kor anlamı:

Kor ismi TDK'da iyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası; büyük acı, üzüntü, sıkıntı, dert; kırmızı renkli anlamlarında kullanılmaktadır.

Kor İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Kor ismi yer almamaktadır.

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Kor ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 3 harf bulunmaktadır.

Kor isminin Harf Analizi Nedir ?

Kor ismi 3 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

O : Sağduyulu, utangaç

R : Akıllı, lider, sert

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Kor isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kor ismi 3 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

O : 18

R : 21

= 53 – Kor İsminin Numeroloji Toplamı 53’dir.

Kor ismi 3 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kor isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2      O: 6      R: 9 = 17

1 +  7 = 8 Kader sayısı

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Kor isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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