Koral ne demek, TDK'ya göre Koral kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Koral ne demek? Koral TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi koral kelimesi. Peki koral ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre koral nedir, koral kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KORAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Koral kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Koral kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre koral kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Koro için yazılmış dinî ezgi

- Kaynağı dinî ezgi olan orkestra parçası

- Koroyla ilgili

