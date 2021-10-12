Koral ne demek, TDK'ya göre Koral kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Koral kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Koral ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Koral nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Koral kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Koral ne demek? Koral TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi koral kelimesi. Peki koral ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre koral nedir, koral kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
KORAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
Koral kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Koral kelimesi Fransızca kökenlidir.
TDK'ya göre koral kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Koro için yazılmış dinî ezgi
- Kaynağı dinî ezgi olan orkestra parçası
- Koroyla ilgili