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  3. Koray Avcı'nın hayranına verdiği aşağılayıcı cevap 'bu nasıl ego?' dedirtti! Tepkiler peş peşe geldi! 'Özür' beklerken yaptığını savunması hayrete düşürdü!

Koray Avcı'nın hayranına verdiği aşağılayıcı cevap 'bu nasıl ego?' dedirtti! Tepkiler peş peşe geldi! 'Özür' beklerken yaptığını savunması hayrete düşürdü!

Karadeniz müzikleriyle tanınan Koray Avcı, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yorum yapan hayranına verdiği yanıtla tepki çekti. Özür dilemesi beklenen Avcı'nın yaptığını savunması hayrete düşürdü.

Koray Avcı'nın hayranına verdiği aşağılayıcı cevap 'bu nasıl ego?' dedirtti! Tepkiler peş peşe geldi! 'Özür' beklerken yaptığını savunması hayrete düşürdü!

Yıllar önce sokak şarkıcılığı yaparak yıldızı parlayan Koray Avcı, bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi. Verdiği cevaptan dolayı sosyal medyada eleştirilen şarkıcı için peş peşe paylaşımlar yapılmaya başlandı.

"BİRİ ŞUNA KAÇ KONSER VERDİĞİMİZİ SÖYLESİN"

Koray Avcı, "Bu adamı herkes çok çabuk unuttu abi ben hala dinliyorum. Bir numaralı fanıyım" diyen hayranına "Biri şuna yılda kaç konser yaptığımızı falan söylesin. Ve o konserlerde biletlerin tükendiğini... Dünya sahnelerine çıktığımızı da bilmez şimdi" cevabını vererek aşağılayıcı bir tavır takınması dikkat çekti.

Koray Avcı'nın hayranına verdiği aşağılayıcı cevap 'bu nasıl ego?' dedirtti! Tepkiler peş peşe geldi! 'Özür' beklerken yaptığını savunması hayrete düşürdü!

Şarkıcının verdiği cevapta "Şu" demesinden rahatsız olan birçok sosyal medya kullanıcısı da peş peş paylaşımlar yaparak Avcı'ya tepki gösterdi. Şarkıcı için "Sana sevgisini gösteren insana 'şu' diye cevap vermişsin" ve "Herkes sanatçı olamıyor" yorumları yapıldı.

Koray Avcı'nın hayranına verdiği aşağılayıcı cevap 'bu nasıl ego?' dedirtti! Tepkiler peş peşe geldi! 'Özür' beklerken yaptığını savunması hayrete düşürdü!Koray Avcı'nın hayranına verdiği aşağılayıcı cevap 'bu nasıl ego?' dedirtti! Tepkiler peş peşe geldi! 'Özür' beklerken yaptığını savunması hayrete düşürdü!

"HER HALTI YAZAN İNSANLARA VERECEK CEVABIM..."

Şarkıcının hatasını anlayıp özür dilemesi beklenirken bir paylaşım daha yaparak, "İşime, hayatıma, görüşlerime ve hatta canı istediğinde her haltı yazan insanlara verecek cevabım bu, şu, o ya da mahkeme! Sanatçılık ya da başka hangi meslek olursa olsun. Yaptığım iş beni şekillendirmiyor arkadaşlar. Ben yaptığım işi şekillendiriyorum bir şekilde." ifadelerini kullanması da hayrete düşürdü.

Koray Avcı'nın hayranına verdiği aşağılayıcı cevap 'bu nasıl ego?' dedirtti! Tepkiler peş peşe geldi! 'Özür' beklerken yaptığını savunması hayrete düşürdü!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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