Kore Gazisi Piyade Onbaşı Osman Bektaş son yolculuğuna uğurlandı

Geçen yılın son aylarında evinin bir bölümü yanan Kore Gazisi Piyade Onbaşı Osman Bektaş vefat etti.

Menteşe'nin Yerkesik Mahallesinde oturan Osman Bektaş'ın cenazesi bugün düzenlenen askeri tören ile toprağa verildi. Cenaze törenine Valilik, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, emniyet ve askeri erkan ile mahalle sakinleri katıldı.

89 yaşındaki Kore Gazisi Osman Bektaş, Yerkesik Camiinde kılınan öğle namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.