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  4. Korelilerin Fenerbahçe sevdası sürüyor! Lig maçları canlı yayınlanacak!

Korelilerin Fenerbahçe sevdası sürüyor! Lig maçları canlı yayınlanacak!

Fenerbahçe'nin Güney Koreli oyuncu Kim Min Jae'yi transfer etmesinin ardından Korelilerin sarı lacivertli ekibe karşı olan ilgisi her geçen gün artıyor. Son gelişmeyle birlikte ise Coupang Play dijital platformu, Fenerbahçe'nin lig maçlarını Kore'de canlı olarak yayınlayacak.

Korelilerin Fenerbahçe sevdası sürüyor! Lig maçları canlı yayınlanacak!

Fenerbahçe'nin sezon başında Beijing Guoan takımından kadrosuna kattığı Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min Jae, gösterdiği performansla taraftarların beğenisini toplamıştı. Yıldız futbolcunun ülkesi de Fenerbahçe'de nasıl bir performans sergileyeceğini merak ettikleri Min Jae'yi yakından takip ediyordu. Bu bağlantılar Fenerbahçe ile Güney Kore arasındaki ilişkileri de oldukça geliştirdi.

Korelilerin Fenerbahçe sevdası sürüyor! Lig maçları canlı yayınlanacak!

YAYIN HAKLARINI ALDI

Sarı lacivertli kulübü daha yakından takip etmeye başlayan ve maçlarını izleyen Güney Koreliler için yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'ye karşı duyulan ilginin farkında olan Güney Kore'nin dijital yayın platformu Coupang Play, sarı lacivertli ekibin lig maçlarının yayın haklarını satın alarak izleyicilerine canlı olarak yayınlamaya başladı. Coupang Play'de yayınlanan ilk karşılaşma ise Fenerbahçe-Kayserispor maçı oldu.

Korelilerin Fenerbahçe sevdası sürüyor! Lig maçları canlı yayınlanacak!

GÜNEY KORELİ FENOMEN DUYURDU

Bu gelişmeyi uzun süredir Türkiye'de bulunan ve birçok kişi tarafından tanınan sosyal medya fenomeni Chaby Han, resmi Twitter adresinden duyurdu. Kim Min Jae sebebiyle sık sık Fenerbahçe paylaşımı yaptığı görülen Chaby, bu haberi "Kore'nin dijital platformu Coupang Play, Fenerbahçe'nin Süper Lig maçlarının hakkını aldı. İlk yayın Kayseri maçı oldu. Bu sezon Kore'de tüm Fenerbahçe'nin maçları canlı yayınlanacak." sözleriyle duyurdu.

 

 

 

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