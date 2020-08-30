Körfez ilçe Belediye Başkanı Söğüt, koronavirüse yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medyada Twitter hesabı üzerinden üzerinden yaptığı paylaşımda koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gece saatlerinde sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Söğüt, koronavirüse yakalandığını bildirerek vatandaşlardan dua etmelerini istedi.

''ALLAHA EMANET OLUN''

Başkan Söğüt açıklamasında, "Değerli dostlarım, bugün hastahanede yaptırdığım Covid-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte on dört gün evimde karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınızı eksik etmeyin, Allah’a emanet olun" dedi.

KISITLAMA KARARLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Kocaeli Valiliği tarafından yayımlanan Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı güncellendi.

Daha önce yayımlanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı’nda yasak olan düğün, nişan, sünnet organizasyonlarında yiyecek ve içecek ikramları değiştirilerek yemek ikramının 1 saat içerisinde tamamlanmasına karar verildi.

İnsanların ortamdaki gürültü nedeniyle birbirini duymaması ve yüksek sesle konuşmalarına bağlı damlacık yoluyla koronavirüsü bulaş riski artacağı gerekçesiyle bu süre zarfında canlı müzik dahil herhangi bir müzik icra edilmesi yasaklandı.

DÜĞÜNLERDEKİ KISITLAMALAR

Yemek salonuna tüm davetliler maske ile girecek ve yemek dışında da maskelar çıkartılmayacak. Sağlık müdürlüğü yetkililerinin düğüne gelen kişilerin temaslarını izlemelerine yardımcı olması için düğüne davetli tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün boyunca işletme yetkililerince saklanacak.

SAĞLIK TESİSLERİNDE SAĞLIKÇI ARTIK ZORUNLU

Kocaeli’de Güvenli Turizm Sertifikası alınmasının zorunlu olduğu 50 oda ve üzeri konaklama tesislerinde, ikamet adresi yurtdışında olan misafirlerin talebe bağlı olarak korona virüsü testi yaptırabilmeleri çin eğitim almış sağlık personeli bulunacak veya yetkin bir sağlık kuruluşu ile anlaşmalı olarak hizmet verilecek. Tesislerde çalışacak sağlık personeli sayısı her gün hizmet verecek şekilde tesis kapatasine uygun olarak belirlenecek.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Kocaeli’de tesiste numune alma işlemlerinin koordinasyonundan sorumlu, ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olacak irtibat kişisi belirlenecek. Kaymakamlıklara tesis işletmesi tarafından irtibat kişisi, numune alan personel adları ve bu personelin iletişim bilgileri bildirilecek. İrtibat kişileri, tesiste hasta misafir çıkması halinde durumu ilgili kaymakamlıklara bildirecek, misafirin sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi ve izolasyonu sürecini de yönetecek.