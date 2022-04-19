Korgan ne demek, TDK'ya göre Korgan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Korgan ne demek? Korgan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Korgan kelimesi. Peki Korgan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Korgan nedir, Korgan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KORGAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Korgan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Korgan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ordu iline bağlı ilçelerden biri

