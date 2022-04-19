Korgan ne demek, TDK'ya göre Korgan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?The interpretation of seeing that you are about to get married in a dream.Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 18 Nisan 2022? Survivor All Star'da 4. eleme adayı kim oldu?Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Ronaldo acı haberi duyurdu! Oğlunun kahreden haberini sosyal medyadan acı dolu sözlerle paylaştı!Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç sonucu, özeti"Ses ver Kılıçdaroğlu!" CHP'nin ısrarla cevaplamadığı HDP, PKK ve FETÖ sorularını Bakan Soylu tekrar gündeme getirdi!Son dakika: 18 Nisan 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu18 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 18 Nisan 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Dünyaya dikkat çeken mesajlar!Selçuk Bayraktar ve annesi birlikte iftar açtılar! Anne-oğulun mütevazi iftar sofrası gönülleri fethetti
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Korgan ne demek, TDK'ya göre Korgan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Korgan ne demek, TDK'ya göre Korgan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Korgan kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Korgan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Korgan nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Korgan kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Korgan ne demek, TDK'ya göre Korgan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Korgan ne demek? Korgan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Korgan kelimesi. Peki Korgan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Korgan nedir, Korgan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KORGAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Korgan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Korgan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ordu iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT