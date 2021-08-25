Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına" ilişkin atama kararı yayımlandı. Yayımlanan kararla birlikte, Korgeneral Kemal Yeni'nin kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Bizler de sizin için merak edip araştırdığınız konu başlıklarına haberimizde yer verdik. İşte "Korgeneral Kemal Yeni kimdir? Nereli, kaç yaşında?" sorularının yanıtları...

KORGENERAL KEMAL YENİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Korgeneral Kemal Yeni hakkında biyografik bilgilere ulaşılamamaktadır.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hava,Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ilişkin atama kararlarına ilişkin değişiklikte Korgeneral Kemal Yeni'nin 1. Ordu Komutanlığına atandı.

Bununla birlikte Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Genelkurmay 2'nci Başkanı oldu.

Korgeneral Yavuz Türkgenci ise 3. Ordu Komutanlığına atandı.