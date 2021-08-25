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Korgeneral Kemal Yeni kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Bugün (25 Ağustos 2021) tarihli Resmi Gazete ilanlarında Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarına ilişkin atama kararları yayınlandı. Bununla birlikte Korgeneral Kemal Yeni'nin 1. Ordu Komutanlığına atanmasının ardından, kim olduğu da merak konusu oldu. İşte "Korgeneral Kemal Yeni kimdir? Nereli, kaç yaşında? " sorularının yanıtı...

Korgeneral Kemal Yeni kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına" ilişkin atama kararı yayımlandı. Yayımlanan kararla birlikte, Korgeneral Kemal Yeni'nin  kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Bizler de sizin için merak edip araştırdığınız konu başlıklarına haberimizde yer verdik. İşte "Korgeneral Kemal Yeni kimdir? Nereli, kaç yaşında?" sorularının yanıtları...

Korgeneral Kemal Yeni kimdir? Nereli, kaç yaşında?

KORGENERAL KEMAL YENİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Korgeneral Kemal Yeni hakkında biyografik bilgilere ulaşılamamaktadır.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hava,Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ilişkin atama kararlarına ilişkin değişiklikte Korgeneral Kemal Yeni'nin 1. Ordu Komutanlığına atandı. 

Bununla birlikte Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Genelkurmay 2'nci Başkanı oldu.

Korgeneral Yavuz Türkgenci ise 3. Ordu Komutanlığına atandı.

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