Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına" ilişkin atama kararı yayımlandı. Yayımlanan kararla birlikte, Korgeneral Yavuz Türkgenci'nin kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Bizler de sizin için merak edip araştırdığınız konu başlıklarına haberimizde yer verdik. İşte "Korgeneral Yavuz Türkgenci kimdir? Nereli, kaç yaşında?" sorularının yanıtları...

KORGENERAL YAVUZ TÜRKGENCİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Korgeneral Yavuz Türkgenci, 1962 yılında memleketi olan Tekirdağ Çorlu'da dünyaya gelmiştir. Evli, iki çocuk babası olan Türkgenci, 59 yaşındadır.

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