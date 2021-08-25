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Korgeneral Yavuz Türkgenci Kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Bugün (25 Ağustos 2021) tarihli Resmi Gazete ilanlarında Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarına ilişkin atama kararları yayınlandı. Bununla birlikte Korgeneral Yavuz Türkgenci'nin 3. Ordu Komutanlığına atanmasının ardından, kim olduğu da merak konusu oldu. İşte "Korgeneral Yavuz Türkgenci Kimdir? Nereli, kaç yaşında?" sorularının yanıtı...

Korgeneral Yavuz Türkgenci Kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına" ilişkin atama kararı yayımlandı. Yayımlanan kararla birlikte, Korgeneral Yavuz Türkgenci'nin  kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Bizler de sizin için merak edip araştırdığınız konu başlıklarına haberimizde yer verdik. İşte "Korgeneral Yavuz Türkgenci kimdir? Nereli, kaç yaşında?" sorularının yanıtları...

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KORGENERAL YAVUZ TÜRKGENCİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Korgeneral Yavuz Türkgenci, 1962 yılında memleketi olan Tekirdağ Çorlu'da dünyaya gelmiştir. Evli, iki çocuk babası olan Türkgenci, 59 yaşındadır.

GÖREVLERİ

  • Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı
  • Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkan
  • Korgeneral Yavuz Türkgenci.
  • Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığu
  • 3. Ordu Komutanlığı
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