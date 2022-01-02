Korgun ne demek, TDK'ya göre Korgun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Korgun ne demek? Korgun TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Korgun kelimesi. Peki Korgun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Korgun nedir, Korgun kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KORGUN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Korgun kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Korgun kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çankırı iline bağlı ilçelerden biri

