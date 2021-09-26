Korkonsül ne demek, TDK'ya göre Korkonsül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Korkonsül ne demek? Korkonsül TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi korkonsül kelimesi. Peki korkonsül ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre korkonsül nedir, korkonsül kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Korkonsül kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Korkonsül kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KORKONSÜL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Korkonsül kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Korkonsül kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre korkonsül kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Konsolosluk görevlileri

