Korku dolu anlar: Bakan konuşurken deprem oldu!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerle sallandı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkileyen deprem felaketi sonrası bölgede artçı depremler sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Adıyaman'da depreme yakalanması sonrası bu olayın bir benzeri yaşandı.

KONUŞURKEN DEPREME YAKALANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Malatya Doğanşehir'de basın açıklaması yaptı.

Bakan Kirişci konuştuğu sırada artçı bir deprem meydana geldi.

Haberin Devamı

Kirişci'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Halihazırda yıkılan ve ağır hasar gören büyükbaş işletme sayısı Doğanşehir'de 601 adet. Malatya genelinde bin 462 olduğunu ifade ettiğimizde yüzde 40'na neredeyse tekabül eden bir kayıp burada yaşandı.

Telef olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı Doğanşehir'de 5 bin 600 bin civarında. Bu da Malatya'nın genelinde 7 bin 219 olarak dikkate alındığında yine Doğanşehir'in ne kadar büyük bir kayıpla karşı karşıya olduğunu rahatlıkla ifade edebilir.

101 ton ve 14 milyon yavru balık bu deprem nedeniyle zayi olmuştur. Barajlar konusunda incelemeleri sürdürüyoruz. Sultansuyu Barajı'nın kretlerinde oluşan çatlak nedeniyle sızıntı oluşturmasa, risk oluşturmasa dahi bunun tahliyesini öngördük.

Haberin Devamı

Karakaya barajına da su akışını başlattık. 10 ilimizde eter alan 110 barajla ilgili hiçbir problemimizin olmadığını ifade etmek isterim.”