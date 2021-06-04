Korku dolu anlar! Yavru kargayı eline alan çocuk, anne ve baba karganın saldırısına uğradı

Edinilen bilgilere göre olay Sultangazi ilçesinde Cebeci Mahallesinde adı bilinmeyen bir sokakta meydana geldi. Sokakta bulunan bir ağaçta bulunan karga yuvasından yavru bir karga yola düştü. Daha sonra park halindeki otomobilin üstüne çıkan karga, uçamadığı için otomobil üzerinde beklemeye başlarken kedilerin yaklaştığını gören vatandaşlar anne ve baba kargaların yaklaştırmaması üzerine yardım edemedi.

BABASI AL DEYİNCE ALDI

Ancak sokaktan geçen İbrahim Aktaş, oğlu Yunus Emre Aktaş'ın kargayı arabanın üzerinden almasını istedi. Aktaş, kargayı eline aldıktan sonra anne ve baba karganın saldırısına uğradı. Aktaş, büyük kargalardan korunmak için bir binaya girmek istese de kargaların saldırısı üzerine kapının şifresini giremedi ve son olarak sokak kaçmaya çalıştı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA KURTULAMADI

Yavru karga ile sokakta kaçmaya devam eden Aktaş ayağı takıldığı sırada kargalar saldırmaya devam etti. Son çare olarak panikle bir iş yerine girdi. Aktaş'ın yaşadığı korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANNE VE BABA KARGA ÜZERİNE GELDİ

Evlerinde besledikleri kuşu bile tutamadıklarını dile getiren Yunus Emre Aktaş, babasının o anki söylemiyle kargayı aldığını daha sonra ise baba ve anne karganın üzerine geldiğini ifade etti.

"KARGALARIN SALDIRISINA UĞRAYACAĞIMI BEKLİYORDUM"

Kendisini korumak için yaşadıkları eski binaya girdiğini anlatan Aktaş, kargaların kendisine saldırması nedeniyle şifreyi yazamadığını belirterek," Bir tanesi elimin üzerine gelince onu bir sarstım. O yere kondu. O yere konar konmaz ben bulunduğum yerden çıkarak, kaçmaya çalışırken bina önünde bulunan çitlere takılarak düştüm. Sonrasında ayağı kalkarak kaçmaya devam ettim. Onlar da peşimden kovalamaya devam ettiler. Kargalardan biri sırtıma pençe attı, sırtıma tutunmaya çalıştı. Ben o düşsün diye silkelendim. O an karga düştü. Kargaların saldırısına uğrayacağımı bekliyordum." ifadelerini kullandı.