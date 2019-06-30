Korku dolu anlar! Yazlık sitelerin yanında yangın! İzmir’in Dikili ilçesinin Çandarlı bölgesinde, yazlık sitelerin yanında orman yangını meydana geldi. Ekipler, 3 helikopter ve 12 arazöz ile yangına müdahale ediyor. Bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.

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