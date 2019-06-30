Korku dolu anlar! Yazlık sitelerin yanında yangın!
İzmir’in Dikili ilçesinin Çandarlı bölgesinde, yazlık sitelerin yanında orman yangını meydana geldi. Ekipler, 3 helikopter ve 12 arazöz ile yangına müdahale ediyor. Bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.
Dikili'nin Çandarlı Mahallesini'nin kuzey kesiminde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi.
3 HELİKOPTER, 12 ARAZÖZ SEVK EDİLDİ
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye 3 helikopter, 12 arazöz sevk edildi.
Yetkililer, bölgeye çevre illerden helikopter ve arazöz takviyesi yapıldığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına katıldığını bildirdi.
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