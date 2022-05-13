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  3. Korku filmi gerçek oldu! Beyaz çarşaflı kişiyi görenler ne yapacağını şaşırdı!

Korku filmi gerçek oldu! Beyaz çarşaflı kişiyi görenler ne yapacağını şaşırdı!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Beyaz giyimli bir kişinin cadde ortasında tuhaf hareketler ederek ortadan kaybolması vatandaşlar arasında şaşkınlıkla karşılandı.

Korku filmi gerçek oldu! Beyaz çarşaflı kişiyi görenler ne yapacağını şaşırdı!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde korku filmlerini andıran ilginç bir olay yaşandı. Korku filmi sahnelerini andıran bu olay cep telefonlarıyla görüntülendi. Sarıkamış’ta beyaz çarşafla caddeye çıkan takma saçlı bir kişi yaptığı hareketlerle sosyal medyaya damga vurgu.

Korku filmi gerçek oldu! Beyaz çarşaflı kişiyi görenler ne yapacağını şaşırdı!

VATANDAŞ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çekilen görüntülerde, caddenin ortasına çöken, daha sonra ayağa kalkarak araçların üzerine giden ve koşarak ortadan kaybolan kişi görenlerin dikkatini çekti. Vatandaşlar tarafından kaydedilen ve daha sonra sosyal medya da paylaşılan görüntülerin kime ait olduğu hakkında bir bilgi yok.

Korku filmi gerçek oldu! Beyaz çarşaflı kişiyi görenler ne yapacağını şaşırdı!

Korku filmi gerçek oldu! Beyaz çarşaflı kişiyi görenler ne yapacağını şaşırdı!

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