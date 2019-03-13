Korku filmi gibi işkence

Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut ve Özgecan Aslan cinayetlerinin bir benzeri İstanbul'da işleniyordu. 25 yaşındaki Rabia K., erkek arkadaşı tarafından akılalmaz işkencelere maruz kaldı. Boğazı falçatayla kesildi, defalarca bıçaklandı, cinsel saldırıya uğradı, baltayla vuruldu, öldü sanılarak bir çuvalın içinde göl kenarına atıldı.

İstanbul Avcılar'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından falçatayla boğazı kesilen, defalarca bıçaklanan, elleri bağlandıktan sonra dakikalarca işkenceye uğrayan 25 yaşındaki Rabia K., öldü sanılarak bir çuval içinde göl kenarına atıldı. Kaçan saldırgan, telefon ettiği babasına durumu anlattı.

Babası da olayı polise bildirdi. Olay yerine giden polisler tarafından yaşadığı belirlenen genç kız, ekip aracıyla hastaneye götürüldü. Polisin saniyelerle yarışı sonucu yaşama tutunan Rabia K., vahşetin izlerini vücudunda taşıyor. Genç kız boğazı kesildiği için konuşamıyor, yaşadıklarını yazarak anlatabiliyor.

Avcılar'da vahşet 6 Şubat akşamı yaşandı. Rabia K. yaklaşık 2 yıldır Emre Ç. ile görüşüyordu. Gençlerin görüştüğünden ailelerinin de haberi vardı. 25 yaşındaki Emre Ç. kız arkadaşı Rabia K.'yi "sürprizim var" diyerek kiraladığı araçla akşam saatlerinde yemeğe götürdü.

Bir lokantada yedikleri yemek sonrası Emre Çiçek genç kıza "Sana çalıştığım yeri gösterip patronumla tanıştırmak istiyorum" dedi. Emre Ç. ikna ettiği Rabia K.'yi Avcılar Parseller'de bulunan tekstil atölyesine götürdü. Emre Ç. burada kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen genç kıza tecavüz etmek istedi. Rabia K. direnince Emre Ç. genç kızın boğazını falçatayla kesti. Emre Ç. kanlar içinde yere yığılan Rabia K.'nin ellerini bağladıktan sonra defalarca bıçakladı.

Genç kızın yaşadığı dehşet dolu dakikalar bunlarla da son bulmadı. Emre Ç. tecavüz etmeye çalıştığı genç kıza cinsel saldırıda da bulundu. Emre Ç. genç kıza baltayla da vurup tekmeledi. 3 saat süren dehşet sırasında kanlar içindeki Rabia K.'nin öldüğünü sanan saldırgan, bir arkadaşına telefon ederek yardım istedi. Ç.'nin çağırması üzerine olay yerine gelen Yunus K. paniğe kapılarak kaçtı. Emre Ç. genç kızı atölyedeki büyük bir çuvalın içine koyarak kiraladığı aracın bagajı yerleştirdi. Emre Ç. içinde Rabia K.'nin bulunduğu çuvalı Firuzköy'de Küçükçekmece gölü kenarını attı.

Bayrampaşa'daki otogara giden Emre Ç. buradan babası Ali Ç.'yi arayarak olayı anlattı ve kaçacağını söyledi. Ali Ç. sorunlar yaşadığı oğlunun anlattıklarını polise bildirdi. Otogara giden polis, Emre Ç.'yi gözaltına aldı. Polis, saldırganı da yanına alarak Firuzköy'deki göl kenarına gitti.Saat 04.00 sıralarında polis, Emre Ç.'nin gösterdiği noktada çuvalda kanlar içindeki Rabia K.'nin yaşadığını belirledi. İlk yardımı, ekip aracındaki malzemelerle polisler yaptı. Ambulansa haber veren polis, genç kızı hayatta tutmak için saniyelerle yarıştı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş büro ekipleri, ekip aracına aldıkları genç kızı, ambulans beklemeden hastaneye götürdü.

Rabia K. hastanede tedavi altına alındı. 6 gün komada kalan genç kız, 1 aylık tedavisinin ardından evine gönderildi. Evinde tedavisi devam eden Rabia K. boğazının kesilmesi nedeniyle hala konuşamıyor.Genç kız konuşamadığı için olup biteni yazarak anlattı. Rabia K. "Sana sürprizim var diyerek gözlerimi kapadı. Patronuyla tanıştıracağını söyleyerek oraya götürdü. Atölyede, kendisinden ayrılmak istediğimi söyleyince bana bıçak ve falçatayla saldırdı" dedi. Olayın izlerini vücudunda taşıyan Rabia K. Emre Ç.'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini yine bir kağıda yazarak ifade etti.

Rabia K.'nin annesi Nurhayat K., "Sesi çıkmasın diye kızımın gırtlağını kesmiş" dedi. Anne Nurhayat K., "O soğuk havada donmak üzereyken bulunmuş. Polis zaman kaybetmemek için ambulans bile beklememiş. Allah onlardan razı olsun" dedi. Yetkililere seslenen anne, "Bu caninin en ağır cezayı almasını istiyorum. Münevver Karabulut, Özgecan Aslan'ın katilleri gibi en ağır cezayı almasını istiyorum. Bu cani, benim kızımı da onlar gibi öldürmek istedi. Benim kızım gibi başka kızların böyle canının yanmasını istemiyorum" diye konuştu. Rabia K.'nin babası Şerif K. ise, "Bütün yetkililerin olayla ilgilenmesini istiyorum. Tek istediğim en ağır ceza ile yargılanması" şeklinde konuştu.

Saldırgan Emre Ç., "Kasten Adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ç.'nin ifadesinde aşırı alkollü olduğunu belirterek "Pişmanım amacım öldürmek değildi. Bir anlık sinir ve alkolün etkisiyle bu olay oldu. Polislere olay yerini ve göl kenarındaki yeri gösterdim" dediği öğrenildi. Bu arada Emre Ç.'nin babası Ali Ç.'nin bir süre önce oğlu hakkında "evden uzaklaştırma" kararı aldırdığı öğrenildi. Evdeki eşyaları alarak sattığı öğrenilen Çiçek'in uzaklaştırma kararı sonrası olayı gerçekleştirdiği atölyede kaldığı belirtildi.