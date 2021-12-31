Korkulan oldu! Bakan Fahrettin Koca kötü haberi verdi: İstanbul'da vakalar yüzde 500 arttı! Kısıtlama gelecek mi?

Türkiye'de Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında artış yaşandı. Bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, İstanbul ve büyükşehirlerde yaşanan vaka artışına değindi, vatandaşlara Omicron varyantından korunmak için tavsiyelerde bulundu, hatırlatma dozunu olmalarını önerdi.

Bakan Koca şunları söyledi:

“İstanbul’a bakarak Türkiye’yi değerlendirmeyin. İstanbul’da artış tam tamına yüzde 500. Şaka gibi ama oran bu. Geçen hafta İstanbul’da günlük vaka sayısı 4 bindi. Bu hafta kaç biliyor musunuz! Tam tamına 20 bin 500. Artış beş katı.

Eğer İstanbul’daki vaka artış oranı Türkiye genelinde olsaydı bugün en az 100 bin vakadan bahsediyor olurduk. Allahtan bu oran henüz genele yansımadı. Normalde İstanbul Türkiye nüfusunun 5’te biri. Ama toplam vaka sayısının yarısından fazlası İstanbul’da. Tüm vakaların yüzde 52’si İstanbul’da tespit ediliyor. Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz.”

"GÜNLÜK VAKA SAYILARI BİR SÜRE SONRA GÜNLÜK 60 BİN, BELKİ 70 BİN OLACAK"

Vaka artışlarını Omicron varyantına bağlayan Bakan Koca şunları dile getirdi:

“Şu anda İstanbul’da Omircron'a bağlı vakaların oranı çok yüksek. Çünkü İstanbul dışarıya en fazla bağlantısı olan kent. Omicron da Türkiye’ye İstanbul üzerinden girdi. Ve yayıldı.

Bakın şaka değil. 10 günde 5 katına, 1 haftada 3,5 katına çıktı İstanbul’daki vaka sayıları.

Büyük kentlerdeki yükseliş fena.

Ankara’da da 2 katına çıktı vakalar. Geçen hafta 1200’dü Ankara’nın günlük vaka sayısı. Şimdi 2200.

Belli ki, 1 hafta sonra Ankara’da patlayacak.

Sonra tüm Türkiye.

Günlük vaka sayıları bir süre sonra günlük 60 bin, belki 70 bin olacak.

Gidişat bunu gösteriyor.

Tek tesellimiz vaka sayılarındaki artışın hastaneye yatışlara ve yoğun bakımlara ve tabii vefatlara aynı oranda yansımıyor olması.

Ama bu demek değil ki tedbirsiz davranmak gerek.

Vatandaş tedirgin olmasın ama tedbirli olsun.

Bu Omicron'la beraber kişisel tedbirlerin daha da önem kazandığını gömdük.

Eskiden 1,5 metre mesafe yeterliydi. Omicron ile bu mesafe 3 metreye çıktı belki. Bilmiyoruz kesin.

Ama kesin bildiğimiz bir şey var, kapalı, havalandırmasız kalabalık ortamlara girilmemesi lazım. Havalandırması olmayan yere gitmesin vatandaşlarımız.”

VEFATLAR VE HASTANELERDEKİ SON DURUM

Bakan Koca salgın nedeniyle vefat edenler ve hastanelerdeki yoğun bakımların son durumu hakkında şunları söyledi:

“Vefatların yüzde 87’si 60 yaş üzeri kişiler. Toplam vakaların yüzde 16’sı 60 yaş üzeri ama vefatların yüzde 87’si. Tabii sadece yaş değil, yaşa bağlı hastalıklar etkili vefatlarda. Risk grupları daha dikkatli olmalı demek lazım. 60 yaş üzeri iseniz, başka hastalıklarınız da var ise daha da dikkatli olacaksınız, kurallara daha fazla uyacaksınız. Bu kesin. Aşılılarda vefat oranları çok çok daha düşük. Onu da bilmek lazım. Aşı hala en önemli kozumuz.”

YENİDEN KISITLAMA VEYA TAM KAPANMA GELECEK Mİ?

Vaka artışları akıllara yeniden kapanma ve sokağa çıkma gibi kısıtlamaları getirirken Bakan Koca," Kendi Bakanlığımız açısından bunların üzerinde çalışıyoruz. Bu akşam saatlerinde İstanbul’a geleceğim ve hastanelerin başhekimlerini toplayıp geniş katılımlı bir toplantı yapacağız. Tedbirleri konuşacağız. Diğer tedbirler ayrı konu.” ifadelerini kullandı.

YERLİ AŞI TURKOVAC

Bakan Koca, vatandaşlara uygulanmaya başlanan yerli aşı TURKOVAC hakkında ise," İki ayrı çalışma ile acil kullanım onayı aldı. Bunlardan biri 3. Faz çalışması. Diğeri ise rapel doz olarak Sinovac’ın aşısı ile karşılaştırma çalışmasıydı. İkisinde de çok etkili olduğunu kanıtladık” diye konuştu.

Fatih Altaylı'nın yazısının tamamını okumak için tıklayınız.