Korkulan oldu! İsrail'de koronavirüs salgınında ikinci dalga başladı
Koronavirüs vakalarının arttığı ülkelerden olan İsrail'de Sağlık Bakanı Bakan Edelstein, salgında ikinci dalganın başladığını belirterek,"Yeni kısıtlamalara gitmek zorundayız." dedi.
Koronavirüs salgını tüm dünyada hızla yayılırken birinci dalgayı atlatan İsrail'de ikinci dalga başladı.
Edelstein, Twitter'daki hesabı üzerinden düzenlediği basın toplantısında, "Koronavirüsün ikinci dalgasının başlangıcındayız; bundan dolayı yeni kısıtlamalara gitmek zorundayız." dedi.
Bakan Edelstein, alınacak önlemlere ilişkin, "Kısıtlamalar, toplantıları ve düğün salonları ile Yahudi ibadethanelerini kapsayacak." ifadesini kullandı.
Kararların, ekonomi ve sağlık alanındaki ihtiyaçlar göz önünde tutularak alındığını vurgulayan Edelstein, talimatlara uyulmadığı takdirde, açık yerlerin kapatılmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.
ÜLKEDE SON DURUM
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 218 yeni vaka tespit edildi.
Perşembe günkü 668 yeni vaka sayısı, ülkede "24 saatte tespit edilen en fazla Kovid-19 vakası" olarak kayda geçmişti.
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