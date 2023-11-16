Korkunç anlar kamerada! Plajdaki kadına yıldırım isabet etti, kadın küle döndü!

Kolombiya'nın Cartagena eyaletinde bir plajda 34 yaşındaki Venezuelalı kadın, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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Korkunç anlar kamerada! Plajdaki kadına yıldırım isabet etti, kadın küle döndü!

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Karayip kıyısında yer alan Cartagena eyaletindeki bir plajda denizi seyreden Venezuelalı bir kadına yıldırım isabet etti.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yıldırımın isabet etmesiyle kadının yere yığıldığı, yakınındaki bir adamın ise kendini can havliyle yere attığı görüldü.

Kalbi duran 34 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların 45 dakika süren müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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