Korkunç görüntü! Ekmek bıçağını kızgın ateşte ısıtıp eşine işkence yaptı

Kadına şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bugün Twitter'da paylaşılan bir görüntü durumun vahametini tekrar gözler önüne serdi. Eda Akın adlı kadının eşi Mert Akın tarafından şiddete uğradığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü kan dondurdu. Mert Akın'ın eşi Eda Akın'a işkence ve şiddet uyguladığı iddia edildi.

Yapılan paylaşımlarda Eda Akın'ın kocası Mert Akın tarafından her gece işkence gördüğü ifade edildi.

Mert Akın'ın ekmek bıçağını kızgın ateşte ısıtıp eşi Eda Akın'ın vücudunu dağladığı belirtildi.

Bir Twitter kullanıcısı gönderisinde şu ifadelere yer verildi:

"Eda Akın kocası Mert Akın tarafından her gece bu şekilde işkence görüyor, ekmek bıçağını kızgın ateşte ısıtıp kadının vücudunu dağlamış #MertAkınTutuklansın"

Görüntünün paylaşılmasının ardından çok sayıda Twitter kullanıcısı Mert Akın Tutuklansın hashtag'ini kullanarak paylaşım yaptı.

#MertAkınTutuklansın hashtag'in kullanan Twitter kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinden bazıları:

- İnsanlığımdan utandım.

- Ya siz ne çeşit varlıksınız? Kadının haline bak ya! Allah topunuzun belasını versin, artık rahat bırakın kadınları.

- Bu ne ya! Ulan nasıl bir şey bu, lanet olsun sizin insanlığınıza. İçim yandı. Allah belanızı versin, bir bittin artık şerefsiz adiler. Nasıl yapılır, vahşet bildiğin...

- Sahi, erkek kadını kime karşı koruyordu

- Kadın dediğin çığlık değil kahkaha atmalı!

- Bıktık artık yeter! Daha ne kadar böyle sürecek? Gerekenler ne zaman tam olarak yapılacak? #EdaİcinAdalet istiyoruz. Umarım bir gün sosyal medyadan adalet aramadan da gerekenler yapılır. #MertAkınTutuklansın

- Mert Akın bu. Bu caniyi görmeyen kalmasın

- Bu şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmalı ve en ağır cezayı almalıdır.

Hukuku uygulayın. Bizler bu işkenceci zihniyetin ve saldırgan erkekliğin kadın üzerindeki tahakkümünü saldırısını ifşa etmeye devam edeceğiz.