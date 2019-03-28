Korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'ten Osmaniye istikametine seyreden otobüs, Nurdağı-Osmaniye otobanı Olucak Mahallesi Rüzgarlıviraj mevkiinde buğday yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 25 kişiden 20'si yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı