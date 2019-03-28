İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep-Osmaniye otabanında seyir eden yolcu otobüsü, buğday yüklü TIR'a çarptı. Kazada otobüste bulunan 20 kişi yaralandı.

Korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'ten Osmaniye istikametine seyreden otobüs, Nurdağı-Osmaniye otobanı Olucak Mahallesi Rüzgarlıviraj mevkiinde buğday yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 25 kişiden 20'si yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. 

Yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.