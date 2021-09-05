Korkunç olay! 5 çocuk babası, 42 yaşındaki adam ağaca asılı halde bulundu

Karabük'te yaşanan olay yürek sızlattı. Bir şahıs 75.Yıl Mahallesi 68 Nolu Sokak’ta ağaca iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevlk edildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken ağaçta asılı olan şahsın 5 çocuk babası Adem S. (42) olduğu belirlendi. 42 yaşındaki adamın cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.