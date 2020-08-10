Korkunç olay! Baba ve kızı asılmış halde bulundu

Olay, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana geldi. İddiaya göre cezaevinden tahliye olan Cengiz Karataş, dün ayrı yaşadığı Suriyeli eşi Svazen Zade'den olan kızı Dilan Karataş’ı görmek için izin istedi. Daha sonra kızını yanına aldı ve saat 16.00'da geri getireceğini belirtti. Karataş'ın kızını getirmemesi üzerine Svazen Zade polise ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, Cengiz Karataş ve kızını bulmak için çalışma başlattı. Gece boyunca yapılan arama çalışmalarınında bir sonuç alınamadı.

İKİ AYRI İLÇEDE CESETLERİ BULUNDU

Bugün öğle saatlerinde,İskenderun ilçesine bağlı Şekere Mahallesi’ndeki ormanlık alanda ağaca asılı bir ceset gören çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda cesedin Cengiz Karataş olduğunu saptadı. Birkaç saat sonra ise polise Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Asri Mezarlığı’nda ağaca iple asılı şekilde bir kız çocuğu cesedi bulunduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden polis ekiplerin ölen kişinin Cengiz Karataş’ın kızı Dilan Karataş’a ait olduğunu belirledi. Baba ve kızının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, Cengiz Karataş’ın ilk önce kızını asarak öldürdüğü, ardından da kendi yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.