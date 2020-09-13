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Korkunç olay! Bir kadın evinde ölü bulundu

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu. Hayatını kaybeden kadının bedeninde bıçak ve darp izlerinin olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 30 yaşındaki Gürcistan uyruklu bir kadın evinde ölü olarak bulundu. Polis tarafından yapılan incelemelerde kadının bedeninin çeşitli yerlerinde bıçak yarası ve darp izlerinin bulunduğu öğrenildi.

Bundan 2 gün önce Bağcılar Barbaros Mahallesi 224 Sokak'ta meydana gelen olay kan dondurdu. İddiaya göre, eşiyle birlikte yaşadığı öğrenilen 30 yaşındaki Gürcistan uyruklu kadın bugün akşam saatlerinde evinde ölü bulundu.

Korkunç olay! Bir kadın evinde ölü bulundu

ÖLÜ KADININ VÜCUDUNDA BIÇAK VE DARP İZLERİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı evde ve apartmanda incelemelerde bulundu.

Korkunç olay! Bir kadın evinde ölü bulundu

Ekiplerin yaptığı incelemelerde kadının vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak izleri ve darp izlerinin olduğu öğrenildi. Cinayet şüphesi üzerinde duran ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Korkunç olay! Bir kadın evinde ölü bulundu

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