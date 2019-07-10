Korkunç olay! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Olay, saat 17.30 sıralarında, Antalya'nın Lara sahili açıklarında gerçekleşti.

Tur teknesindekiler, Lara sahilinin yaklaşık 1 kilometre açıklarında hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi, ihbar üzerine harekete geçti ve denize açılıp, yaptıkları arama sonunda 60 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişiyi buldu.

Ekiplerin yaptığı kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. Kıyafetleri üzerinde ve gözlüklü olan erkeğin boynunda ise iki plastik kelepçe bulundu. Ceset, Sahil Güvenlik botuyla Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi.

Yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin cesedi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.