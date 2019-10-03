Korkunç olay! Cani torun babaannesini boğarak öldürdü
Olay Uşak'ta meydana geldi. Babaannesini boğarak öldüren 18 yaşındaki torun, ardından 35 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalıp şehir dışına kaçtı. Cani torun polis tarafından yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde Uşak'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. 18 yaşındaki A.B, yalnız yaşayan 70 yaşındaki öz babaannesi F.B'nin evine gitti.
Cani torun, önce yaşlı kadını boğarak öldürdü sonra da babaannesine ait yaklaşık 35 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalıp şehir dışına kaçtı.
ŞAHIS İHBAR ÜZERİNE YAKALANDI
İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şahsın yerini tespit ederek operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan A.B., ardından Uşak Emniyeti'ne getirildi.
A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şahsın akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
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