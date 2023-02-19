Korkunç olay! Doğalgaz sızıntısı bir aileyi yok etti!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde korkunç facia. Kombi borusunun yerinden çıkması sonucu bir aile doğalgaz sızıntısı nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Korkunç olay! Doğalgaz sızıntısı bir aileyi yok etti!

Korkunç olay Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi’nde dün meydana geldi. Zengin ailesinin yaşadığı evde doğalgaz sızıntısı yaşandı. Olayın kombi borusunun yerinden çıkması neticesinde meydana geldiği öğrenildi.

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AİLENİN EN KÜÇÜK ÇOCUKLARI HASTANEYE KALDIRILDI

45 yaşındaki Abdurrahman Zengin, 43 yaşındaki eşi Hacer Zengin ve 19 yaşındaki çocukları Zeynep ile Emirhan Zengin sızan gazdan zehirlendi. Sabah saatlerinde ablasına telefonla ulaşamayan kardeşi eve geldiğinde acı manzarayla karşılaştı. Evde aileyi hareketsiz şekilde bulan Hacer Zengin’in kardeşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Konunu haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Abdurrahman, eşi Hacer ve çocukları Zeynep’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ailenin diğer çocuklarından olan Emirhan Zengin ise Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi gerçekleştirilen Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Emirhan’ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Korkunç olay! Doğalgaz sızıntısı bir aileyi yok etti!

AİLE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Doğalgaz sızıntısı sonrası hayatlarını kaybeden baba, anne ve bir çocukları hastane işlemleri sonrasında ikindi vaktinde Sivritepe Mahallesi Aşağı Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında aile gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

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