Korkunç olay! Emekli doktor evinde ölü bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki DSİ TOKİ Yeşilken Konutları'ndaki bir apartman dairesinde gerçekleşen olay kan dondurdu.

Aparmanın sekizinci katındaki dairede oturan emekli doktor Kemal Keser'in yakınları uzun süre ondan haber alamayınca telaşlanarak evine gitti.

Kapının açılmaması üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kapıyı açıp içeri girdiklerinde Keser'i başından vurulmuş, yanında pompalı tüfekle yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Keserin hayatını kaybettiği belirlendi.

Keserin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Keserin psikolojik rahatsızlıkları olduğu ve evinin çöp eve döndüğü bildirildi.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.