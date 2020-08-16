Korkunç olay! Kardeşini ve yeğenini öldürdü

Olay, Ordu İkizce'deki Yukarı Karlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Evden çıkıp fındık toplamaya giden 55 yaşındaki Aziz T.’nin önü ağabeyi tarafından Ramis T. (66) kesildi. Edinilen bilgiye göre Ramis T., kardeşi Aziz T.'ye "Ben size buradan geçmeyeceksiniz demedim mi?" dedi ve silahını çıkararak ateşledi.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Babasına silah doğrultan amcasına "Yapma" diyen ve babasının önüne geçen 33 yaşındaki Hüseyin T. kurşunların hedefi oldu. Olayla silahtan çıkan kurşunlar Muhammet T., Hüseyin’in annesi Saadet T.’ye de isabet etti.

CANİ AĞABEY KAYIPLARA KARIŞTI

Buradan ayrılan Ramis T. kendi evine giderken, patoza fındık veren diğer kardeşi Mehmet T. (52), Ersin T. ve Emre K.’yi de silahla vurarak kayıplara karıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Olayda Hüseyin ve Mehmet T. yaşamını yititrirken, Muhammet ve Saadet T. ile Ersin T. ve Emre K. ağır yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kayıplara karışan ağabey Ramis T.’nin yakalanması için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay nedeniyle soruşturma başlatıldı.