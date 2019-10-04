Korkunç olay! Küçük çocuk mezarlık kapısında asılı halde bulundu

Olay, Kocaeli'nin Kartepe Acısu Mahallesi'nde dün gerçekleşti. Seyyide Ayşe Camii'nin yanındaki mezarlığın kapısında asılı çocuk olduğunu gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ÇOCUĞUN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis, cansız bedenin Suriyeli Vail El S.'ye ait olduğunu belirledi.

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR!

İntihar ettiği düşünülen çocuğun cansız bedeni otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇOCUĞUN BABASI SİNİR KEİZİ GEÇİRDİ

Olayı öğrenen çocuğun babası M.S. ile yakınları geldikleri mezarlıkta sinir krizi geçirdi.

M.S. ile S.S. çiftinin 5 çocuğundan biri olan Vail El S. bugün kılınan cenaze namazının ardından Acısu Mezarlığı’nda toprağa verildi.