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Korkunç olay! Madde bağımlısı genç, kiracının bulunduğu evi ateşe verdi

Olay, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç içerisinde kiracının bulunduğu evi ateşe verdi.

Korkunç olay! Madde bağımlısı genç, kiracının bulunduğu evi ateşe verdi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan 6 katlı binanın en üst katındaki daire, ev sahibinin oğlu tarafından içeride kiracı varken ateşe verildi. Kapıyı da kilitleyen şahıs evi tutuşturduktan sonra bölgeden uzaklaştı.

KİLİTLİ KALDIĞI EVİN KAPISINI KIRARAK KENDİSİNİ DIŞARI ATTI

Yangın nedeniyle alevler kısa sürede evin diğer odalarına da sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. O esnada daire içerisinde olduğu öğrenilen bir kişi de kilitli kaldığı evin kapısını kırarak kendisini son anda dışarıya attı.

Yangın esnasında sokak üzerinde yaşanan panik, itfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından sona erdi.

İsminin Hakan olduğu öğrenilen şahıs evi ateşe verip olay sonrası oradan kaçarak uzaklaşırken, polis evi yakarak kaçan şahsı yakalamak için çevrede operasyon başlattı.
Yangın nedeniyle can kaybı olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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