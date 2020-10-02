Korkunç olay! Sosyal medya fenomeni kocası tarafından yakılarak can verdi

Çin yerel basınında yer alan haberlere göre olay Sichuan eyaletinde yaşandı. TikTok fenomeni olan Lamu (30), Eylül ayının ortalarında eski kocası Tang tarafından benzinle yakıldı. Vücudunun yüzde 90'ı yanan Lamu iki hafta boyunca sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Olayda Lamu'nun adı sadece Tang olan eski kocasının bıçak ve benzinle evine girdiği iddia edildi. Tang’ın gözaltına alındığı belirtildi.

BBC'nin haberine göre Lamu'nun ekranı 14 Eylül'de canlı yayına başladıktan kısa bir süre sonra karardı. Ayrıca Tang isimli kişinin aile içi şiddet geçmişi olduğu belirtildi.

ÇİFTİN İKİ ÇOCUĞU VARDI

Öte yandan Lamu'nun Mayıs ayında Tang'tan boşandığı bildirildi. Çiftin iki çocuğunun olduğu dava sonucunda her biri bir çocuğun velayetini aldı.

Başka bir bilgiye göre Tang, Lamu'yu onunla yeniden evlenmezse bir çocuğu öldürmekle tehdit etti.