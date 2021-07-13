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  3. Korkunç olay! Temizlik görevlileri ağaçlık alanda çürümüş ceset buldu

Korkunç olay! Temizlik görevlileri ağaçlık alanda çürümüş ceset buldu

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Temizlik görevlileri, ağaçlık alanda çürümüş kimliği belirsiz erkek cesedi buldu.

Korkunç olay! Temizlik görevlileri ağaçlık alanda çürümüş ceset buldu

Temizlik görevlileri, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmındaki sokaktan geçtikleri sırada ağaçlık alan içerisinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. Görevlilerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Polisin yaptığı inceleme sonucu çürümeye başlayan erkek cesedinin kimliği belirlenemedi.

Polisin bölgede olay yeri inceleme çalışması yapmasının ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölen kişinin kimliği belirlenmeye çalışılırken, soruşturma devam ediyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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