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  3. Korkunç ölüm! Anne ve 5 yaşındaki kızı kamyonun altında kaldı!

Korkunç ölüm! Anne ve 5 yaşındaki kızı kamyonun altında kaldı!

İstanbul Bağcılar'da alışveriş çıkışı evine dönen anne ve 5 yaşındaki kızı, kamyonun altında kaldı. Kör noktada kaldığı için anne-kızı göremeyen kamyoncu, anne-kızı kamyonun altına aldı. Annenin kamyonun altındaki boşluktan kendi imkanlarıyla çıkarken, lastiğin altında kalan çocuk ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Korkunç ölüm! Anne ve 5 yaşındaki kızı kamyonun altında kaldı!

Kaza saat 14.45 sıralarında Bağcılar Kazımkarabekir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde gerçekleşti.

Anne Feyza Gül ve 5 yaşındaki kızı Melike Gül, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmek istediği sırada O. Ş.'nin kullandığı kamyonun kör noktasında kaldı. Kamyonun çarptığı anne ve kızı yere düştü. Anne kamyonun altındaki boşluktan kendisi sürünerek çıktı ancak 5 yaşındaki çocuk kamyonun ön sağ lastiğinin altında kaldı. Çevredekilerin uyarıları sonrası şoförün kamyonu geri manevra yapmasıyla lastik altında ezilen çocuk çıkarıldı.

Korkunç ölüm! Anne ve 5 yaşındaki kız kamyonun altında kaldı!

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Sağlık ekipleri olay yerine gidene kadar kaza bölgesine yakın olan tıp merkezinde çalışan bir doktor ağır yaralı çocuğa ilk müdahale bulundu. Daha sonra hastaneye kaldırılan çocuk hastanede hayatını kaybetti. O. Ş. isimli şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza anı caddede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Korkunç ölüm! Anne ve 5 yaşındaki kız kamyonun altında kaldı!

ORTALIK BİRBİRİNE GİRDİ

Kazanın yaşandığı bölgede esnaf olan ve yardıma koşan Şahabettin Temizkan, "Üst komşumuz oluyor çocukla annesi. Anne sürünerek çıktı altından daha sonra çocuğu çıkarmaya çalıştılar. Korkudan çok yanaşamadık annesi o kadar bağırdı ki ortalık birbirine girdi. Yanımızda hastaneden geldiler yardımda bulundular. Ambulans gelene kadar doktor müdahale etti" dedi.

Korkunç ölüm! Anne ve 5 yaşındaki kız kamyonun altında kaldı!

Melike Gül'ün cenazesi hastanede morgundan otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazeyi teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen dayısı Aydın Türk, "Market alışverişinden çıkıp karşı caddeye geçerken kamyonu fark etmemişler. Kamyon da bunları fark etmemiş, hem anneyi hem kızı altına almış sürüklemiş. Çevredekiler şoförü uyarıyor altında insanlar var diye. Ambulans geldi çocuğun bilinci açıktı. Hastanede doktorlar insanüstü bir çaba gösterdiler ama hayata döndüremediler." diye konuştu. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Melike Gül'ün cenazesi Kayaşehir Mezarlığına defnedildi. 

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