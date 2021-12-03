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  3. Korkunç ölüm! Kaybolduktan 3,5 yıl sonra denizin dibinde iskeleti bulundu! İskelet telle bir aküye bağlanmış şekildeydi!

Korkunç ölüm! Kaybolduktan 3,5 yıl sonra denizin dibinde iskeleti bulundu! İskelet telle bir aküye bağlanmış şekildeydi!

Aydın Didim'de arkadaşı Süleyman Uçar ile birlikte denize açıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Ahmet Sakak'ın iskeleti, 3.5 yıl sonra denizin dibinden çıkarıldı. Süleyman Uçar, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Korkunç ölüm! Kaybolduktan 3,5 yıl sonra denizin dibinde iskeleti bulundu! İskelet telle bir aküye bağlanmış şekildeydi!

Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesinde 11 Mart 2017 tarihinde Ahmet Sakak ile arkadaşı Süleyman Uçar tekneyle denize açıldı.

Uçar, Akbük Limanı'na geri dönerken Sakak'tan ise bir daha haber alınamadı. Sakak'ın nişanlısı Özlem Karademir ile yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Sakak'ın arkadaşı Uçar'ı gözaltına aldı. Uçar, sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda Ahmet Sakak'ın izine rastlanamadı.

AKÜYE TELLE BAĞLANMIŞ

Akbük açıklarına 2 ay önce deniz patlıcanı avına çıkanlar, denizin dibinde bir kafatası gördü. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Dalgıçlar tarafından iskeletin yeri tespit edildi. Aküye telle bağlı olduğu belirlenen iskelet, çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan DNA testinde iskeletin kayıp Ahmet Sakak'a ait olduğu ortaya çıktı.

Korkunç ölüm! Kaybolduktan 3,5 yıl sonra denizin dibinde iskeleti bulundu! İskelet telle bir aküye bağlanmış şekildeydi!

ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA TUTUKLANDI

Polis, aynı gün denize birlikte açıldıkları arkadaşı Süleyman Uçar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Bir gemide çalıştığı ve yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Uçar'ı ekipler gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden Uçar, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye tarafından tutuklandı.

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