Korkut Eken kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sıralar vatandaşlar tarafından internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

KORKUT EKEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

76 yaşında olan Korkut Eken, 1945 yılında Ankara'da doğmuştur.1963 yılında Kara Harp Okulu'na giren Eken, Türkiye'nin 20 Temmuz 1974 tarihinde yaptığı Kıbrıs Harekâtı'na katıldı. Gösterdiği cesaret ve yaptığı hizmetlerden dolayı "Şerit Rozet beratı" ile ödüllendirildi.1978 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özel Harp Dairesinde, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve 1982 yılında rehine kurtarmaya yönelik 40 kişilik özel eğitimli bir timin yetiştirilmesini sağladı.1984 yılında PKK ile mücadelenin başlamasından sonra Eruh ve Sason bölgelerinde görevlendirildi. 1987 yılında kendi isteğiyle askerlikten emekliye ayrıldı. Akabinde Millî İstihbarat Teşkilatı'de Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı. Ertesi yıl görevinden ayrıldı. 1993-1996 yılları arası Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Polis Özel Harekât Timleri'nin teşkili, donatım ve eğitiminde görev yaptı.

''EFSANE YARBAY''

Aynı dönemde PKK ile mücadelede Güneydoğu'daki bazı nüfuzlu aşiretleri silahlandırıp örgütledi. Gerek askerliği gerekse emekli olduktan sonra Millî İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğu dönemlerde PKK ile verdiği mücadelelerden dolayı "Efsane yarbay" olarak bilinmektedir. Yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ve birçok takdirname ile ödüllendirildi. Daha sonraları adı Susurluk Skandalı'na karıştı. Açılan davada mahkûm oldu ve bir süre hapis yattı. Evli olup, 3 çocuk babasıdır.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker'in 7. videoda bahsettiği Kutlu Adalı cinayetinde adı geçen Atilla Peker gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Peker'in kardeşinin Kayaköy Mahallesi'ndeki kiraladığı villada kaldığını belirledi.

Atilla Peker (52) ile koruması olduğu belirtilen Yunus O, polis ekiplerince gözaltına alındı. Peker'in arabasında ve kaldığı villada yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ele geçirildi.

Peker ise sosyal medya hesabından olaya tepki göstererek "Devletin kutsallığına inanmış olan şahsım tarafından bunu söylemek çok acı. Ancak namusu maaşı kadar olan bazı bürokratlar; korkut ekenle mehmet ağarı neden gözaltına almıyorsunuz, sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?" dedi.