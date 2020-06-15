Korkutan 2 ilimiz! Koronavirüs vaka sayısı arttı

Kastamonu Valiliği, maske takma uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, Kastamonu merkez ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış gözlendiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takılması ve sosyal mesafe kuralı ile iş yerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olup bu kurallara uyulması, salgının durdurulması açısından önem arz etmektedir. Denetimle görevli kurumların denetimlerini çok daha yoğun bir şekilde yapmaları ve kurallara uymayanlara para cezası uygulamaları yönünde talimatlandırılmıştır. Kurallara uymayan kişi ve iş yerleri hakkında 155 ve 156 numaralı telefonlara ihbarların yapılması vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları ve Kovid-19 salgının önlenmesi için maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması önem arz etmektedir."

KONYA'DA PANDEMİ HASTANELERİ KAPASİTESİ DOLULUK ORANINA ULAŞTI

Konya'da pandemi hastanesi olarak belirlenen iki hastanenin kapasitenin dolması üzerine yeni tespit edilen vakaların mağduriyet yaşamamaları adına bulundukları yerlerdeki hastanelere müracaat edebilecekleri ve tedavi altına alınabilecekleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya'da normalleşme sürecinin ardından korona virüs vakalarında artış yaşandı. Daha önce kentin pandemi hastanesi olarak belirlenen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Beyhekim Devlet Hastanesinin kapasitesinin vaka artışları nedeniyle dolduğu öğrenildi. Yeni tespit edilecek vakaların, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına bulundukları yerlerdeki hastanelere müracaat edebilecekleri ve o hastanelerde tedavi altına alınabilecekleri kaydedildi. İlçelerde tespit edilen hastalarında, ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alınacağı öğrenildi. Kentte yaşanan vaka artışının Sağlık Bakanlığı tarafından da takip edildiği belirtildi.