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Korkutan açıklama! 'İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı ama ...'

Son günlerde ülke gündeminde yer edinmeye başlayan kuraklık haberlerinin ardından Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap'ın, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan rezervlerde 3 aylık kaynak bulunduğunu açıklaması vatandaşları tedirgin etti.

Korkutan açıklama! 'İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı ama ...'

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, İstanbul'da yaşanacak olası su sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Korkutan açıklama! 'İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı ama ...'

Kasap, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan rezervlerde 3 aylık kaynak bulunduğunu, beklenen yağışlarla şubat ayından itibaren barajlarda doluluğun artacağını söyledi. Kasap, İSKİ Genel Müdürlüğü’yle yaptıkları çalışma sonucunda Melen dışındaki barajların da devreye alınacağını açıkladı.
Meclis’te milletvekillerine bilgi veren Kasap, şunları söyledi:

"3 TANE ÇATLAK VAR"

“Melen Barajı ilk planlama esnasında kil çekirdekli kaya dolgu olarak düşünülmüş aslında, ama o bölgede uygun kil bulunamamış, kaya da bulunamamış. Dolayısıyla ön yüzü beton kaplı kayaya dönülmüş, onda da birtakım engeller oluşmuş. Biz bunu o zaman görmüş olsaydık, gerekli tedbirler alınırdı. Sağ sahilde biraz sıkıntı var. 3 tane çatlak var. Arka tarafına bir dolgu yaparak bunu neticelendireceğiz. 3 boyutlu analizleri yapıldı, herhangi bir sıkıntı görülmedi.

Korkutan açıklama! 'İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı ama ...'

"10 YILDA BİR KURAKLIK OLUR"

Hemen hemen her on yılda bir bu kuraklık yaşanıyor. Bizim hesaplarımıza göre İstanbul’da 3 ay kadar daha su var. Zaten ekim, kasım aylarından itibaren yağışlarla beraber su toplanıyor. Dolayısıyla bundan sonra herhangi bir sorun olacağını düşünmüyoruz. Aralık, ocak, şubat aylarında mutlaka gelen yağışlarla dolduracağız. Ama bizim için önemli olan öncelikle Melen ve ondan sonra diğer yapacağımız barajlar. İSKİ Genel Müdürümüzle bir araya geldik, onlar da katkı verdiler, hangi barajlarda ne yapacağız, ne kadar su toplayacağız, birlikte çalışmaya başladık. Onların da bize vereceği katkılar var şüphesiz. Dolayısıyla el birliğiyle sadece Melen’le yetinmeyeceğiz, diğer barajları da peyderpey devreye alacağız. Ama İstanbul için öngördüğümüz, 2024-2025 yıllarından önce Melen’i bitireceğiz.”

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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