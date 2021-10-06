Korkutan olay! 68 öğrenci hastanelik oldu

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yaşanan olaya ilişkin flaş bir açıklama yapıldı.

Bugün, Tıp Fakültesi'nde 68 öğrencinin, kampüste yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurması konusunda yapılan açıklamaya göre; yemeklerden alınan numuneler incelendi. Ortahisar Tarım İlçe Müdürlüğü’nden gelen yemekhane numuneleri teslim alınarak analize gönderildi. Açıklamada yemek numunelerinin analiz sonucu geldiğinde durumun neden kaynaklandığının net olarak ortaya çıkacağı belirtildi.

SORUN YEMEKTEN Mİ YOKSA TAŞIMA ZİNCİRİNDEN Mİ KAYNAKLI?

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Günlük pişirilen yemeklerin her çeşidinden, steril kaplara yeterli miktarda alınıp uygun koşullarda 72 saat bekletilmektedir. 6 Ekim Çarşamba günü Ortahisar Tarım İlçe Müdürlüğü’nden gelerek yemek numuneleri teslim alınmış ve analize gönderilmiştir. Yemek numunelerinin analiz sonucu geldiğinde, vuku bulan duruma ilişkin şikayetlerin yemekten mi yoksa taşıma zincirinden mi kaynaklandığı daha net olarak anlaşılacaktır.”