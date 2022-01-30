Kornea ne demek, TDK'ya göre Kornea kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kornea ne demek? Kornea TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kornea kelimesi. Peki kornea ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kornea nedir, kornea kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KORNEA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kornea kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kornea kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre kornea kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Saydam tabaka

