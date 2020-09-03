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Korona hastası ve karantinada olan üniversite öğrencilerine kayıt hakkı

YÖK, koronavirüse yakalanan ve karantinada olan üniversite öğrencilerine kayıt hakkı tanıdı. Buna göre raporlarını belirtilen tarihlerde ilgili yükseköğretim kurumuna bildiren öğrenciler, kayıt işlemlerini yapılabilecek.

Korona hastası ve karantinada olan üniversite öğrencilerine kayıt hakkı

 Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteye yerleşen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olması ve karantinada bulunması nedeniyle kayıt yaptıramayacakların kayıt haklarının, rapor tarihinin bitiminden itibaren 15 gün saklı tutulmasını kararlaştırdı.

YÖK, Kovid-19 nedeniyle karantinada olup üniversitelere kayıt yaptırması gereken öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için yeni bir karar aldı.

Üniversitelere gönderilen kararda, 2 Eylül'deki Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısı'nda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) işlemleri sırasında bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak "Kovid-19 hastası ve karantina altında olmaları nedeniyle kayıt yaptıramayanların kayıt haklarının saklı tutulmasına" karar verildiği belirtildi.

Bu öğrencilerin, durumlarını belgeleyen raporlarını, rapor tarihinin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda kayıtlarının yapılabileceği ifade edilen kararda, işlemlerin ek yerleştirme kılavuzuna yetişmemesi durumunda bu kişilerin kontenjanlarının, mevcut kontenjana ilave edileceği bildirildi.

 

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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