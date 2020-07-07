Korona nedeniyle ligden çekildiler!
Amerikan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Dallas, kulüpteki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle lig turnuvasından çekildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 10 futbolcu ve bir antrenörün koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu takımın turnuvadan çekilmesine karar verildiği belirtildi.
Dallas ile Vancouver Whitecaps arasında 9 Temmuz'da oynanacak karşılaşma, kulüpteki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelenmişti.
Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'de takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönmeyi planlıyor.
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