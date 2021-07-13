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Korona vakaları geri adım attırdı! Beşiktaş'ın İspanya kampı iptal edildi

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında İspanya'da kamp planlamıştı. Ancak ortaya çıkan delta varyantı sonucunda artan Koronavirüs vakaları nedeniyle bu kamp iptal edildi.

Korona vakaları geri adım attırdı! Beşiktaş'ın İspanya kampı iptal edildi

Siyah beyazlı takım yoğun geçecek yeni sezon maratonuna iyi bir şekilde hazırlanmak istiyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Beşiktaş 24 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerinde İspanya'da bir kamp organizasyonu planlamıştı. Ancak Avrupa'da artan virüs vakaları nedeniyle bu kamp iptal edildi. Beşiktaş bu açıklamayı resmi hesabından duyurdu.

Son dakika! Beşiktaş'ı İspanya kampı iptal edildi

Siyah beyazlı takım yaptığı açıklamada: Futbol A Takımımızın 24 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampı, Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmiştir. Yeni sezon hazırlıklarımızın ikinci etap çalışmaları hakkında bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Beşiktaş'ı İspanya kampı iptal edildi

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